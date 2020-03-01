2020-03-01T05:33:05+03:00
75 лет Великой Победы

Участники уникального перехода «Хабаровск-Москва» добрались до Иркутской области

В регион «лыжники Победы» шли по самым живописным местам озера Байкал
Александр ШТААЛЬ
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Участники уникального перехода «Хабаровск-Москва» добрались до Иркутской областиУчастники уникального перехода «Хабаровск-Москва» добрались до Иркутской областиФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Участники уникального перехода «Хабаровск-Москва» миновали границу Бурятии и Иркутской области. Напомним, среди последних приключений бойцов снежная буря, через которую им пришлось пробираться по льду озера Байкал. Первым населенным пунктом, который был на пути бойцов в Иркутской области, стала Слюдянка.

- Военнослужащие преодолели около 150 километров по самым живописным местам озера Байкал. Они шли пешком на лыжах и путем сцепки и крепления к высокоманевренным снегоходам «Варяг». В Слюдянке их встретили местные жители, представители власти, юнармейцы и ветераны, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Приветствовали «лыжников Победы» на мемориальном комплексе, посвященном воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. По традиции военнослужащих встретили караваем, с улыбками и напутственными пожеланиями.

Дальше бойцам предстоит преодолеть высокогорный перевал в прибайкальской зоне. Потом они отправятся Ангарск. Напомним, военные уде преодолели больше трех тысяч километров тяжелейшего пути из восьми тысяч 492 запланированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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