Детский автогородок появится в Хабаровске на деньги президентского гранта

1 Март 2020 2020-03-01T07:06:12+03:00

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Хабаровчане стали обладателями еще одного президентского гранта. Так, сумму почти в полмиллиона рублей получили авторы проекта «Детский авиагородок». Его разработали, чтобы учить несовершеннолетних правилам дорожного движения, развивать у них навыки поведения на дороге. Общий объем финансирования для реализации этой идеи оставил почти миллион рублей.

- Предполагается, что участниками проекта «Детский авиагородок» станут больше тысячи ребят, обучающихся в общеобразовательных школах. Автономный игровой детский комплекс предназначен для ежедневной эксплуатации в теплое время года, а именно с мая по сентябрь, - рассказали в ПОУ «Учебный центр» РО ДОСААФ России в Хабаровском крае.

Ранее сообщалось, что президентский гранты получили две общественные организации в Комсомольске-на-Амуре. Одна из них - это хабаровская краевая общественная организация помощи детям, инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся «Маяк надежды». Вторая - Комсомольское-на-Амуре отделение хабаровского краевого молодежного общественного движения «Мой край».

ИСТОЧНИК KP.RU