1 Март 2020 2020-03-01T08:33:31+03:00

У иностранцев из ручной клади в аэропорту Хабаровска забрали килограммы овощей Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В аэропорту Хабаровска из ручной клади пассажиров-иностранцев изъяли 37 килограммов запрещенной продукции. Прилетевшие в краевую столицу люди не озаботились заранее оформлением фитосанитарного сертификата. Отметим, что количество изъятого – это результат работы специалистов фитосанитарного контроля за последнюю неделю февраля.

- Количество подкарантинной продукции у каждого из пассажиров превышало установленные законодательством пять килограмм. Один из них - гражданин Вьетнама, который прибыл в Хабаровск авиарейсом из аэропорта Нарита (Япония). У него обнаружили 18,75 килограммов овощной продукции, а именно листьев салата, бамбука, зелени, лука, чеснока, корней имбиря, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также среди нарушителей граждане Узбекистана. Они прилетели рейсом «Ташкент – Хабаровск». У них в ручной клади находилось 18,25 килограммов сухофруктов - абрикос сушеный, изюм, грецких орехов и семян подсолнечника.

Изъятую продукцию согласно требованиям действующего законодательства собираются уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU