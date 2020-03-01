1 Март 2020 2020-03-01T10:00:12+03:00

Молодые врачи после ординатуры приступят к работе в Еврейской автономии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Еврейской автономии трудоустроят восемь молодых врачей, окончивших ординатуру. Среди восьми специалистов инфекционисты, нейрохирург, судебно-медицинский эксперт, педиатр, офтальмолог, эндокринолог и хирург.

К слову, в 2019 году в медучреждения области прибыли и остались работать 17 врачей. Из них после в регион вернулись шесть молодых врачей. Среди них два врача-невролога, травматолог-ортопед, отоларинголог, участковый терапевт и врач травматолог-ортопед.

Молодых врачей распределяют в том числе и в районные больницы. Для справки, среднемесячная зарплата по отрасли здравоохранения в 2019 году составила у врачей – 73 тысячи 408,2 рублей, у средних медицинских работников – 38 тысяч 147,17 рублей, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Медработникам в регионе полагаются подъемные пособия, единовременные выплаты, доплаты к заработной плате, та также благоустроенное служебное жилье. Сотрудникам гарантируют внеочередное устройство детей в детский сад, компенсируют родительскую плату за частный детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU