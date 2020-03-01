2020-03-01T11:13:09+03:00
Общество

Начальник из полиции в Хабаровском крае попробовал себя в роли гида

Виктор Забарин рассказал о достопримечательности Амурского района
Александр ШТААЛЬ
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Начальник из полиции в Хабаровском крае попробовал себя в роли гида ФОТО: Администрация АмурскаНачальник из полиции в Хабаровском крае попробовал себя в роли гида ФОТО: Администрация Амурска
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Полицейский из Хабаровского края присоединился к акции «Служим в России». Все, что нужно для участия – это рассказать правоохранителям о достопримечательного того места, где они живут. Виктор Забарин начальник изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых отдела МВД России по Амурскому району старший лейтенант полиции поведал о памятнике Первостроителей.

- Это напоминание о закладке города. Монумент находится на набережной Амура и посвящен первостроителям города Амурска. Его установили в мае 1998 года к 40-летию города. Автор и скульптор этого сооружения - заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Реутов, - рассказали в администрации Амурского района.

Для справки

Памятник представляет собой камень размером 320 на 200 сантиметров. Он сделан из гранодеорита. На лицевой части в центре есть надпись: «Весна 1958. Первостроителям Амурска».

ИСТОЧНИК KP.RU

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