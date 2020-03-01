1 Март 2020 2020-03-01T12:09:52+03:00

На севере Хабаровского края в пожаре погибли люди Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В минувшую субботу, 29 февраля, в Николаевске-на-Амуре помощь пожарных понадобилась жильцам дома на улице Красноармейской. Вечером выходного дня на пульт пожарной охраны города поступило сообщение о возгорании в кирпичной пятиэтажке. На место отправились огнеборцы, которые по прибытии увидели задымление на первом этаже здания. Очаг огня располагался в комнате в квартире.

- Время спустя пожарным удалось попасть в помещение, где был очаг возгорания. Начали тушить огонь, а при осмотре квартиры нашли двух людей без признаков жизни. Один из них хозяин квартиры 1971 года рождения и мужчина 1984 года рождения. В руки врачей скорой помощи передали женщину 1999 года рождения. Ее доставили в итоге в районную ЦРБ, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пламя успело повредить домашние вещи и часть балкона площадью 17 квадратных метров. Причины возгорания установят в ходе проверки. На месте работают следственные органы и сотрудники Госпожнадзора МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU