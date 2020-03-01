Жильцы дома в Хабаровске запаниковали из-за дыма в подъезде

1 Март 2020 2020-03-01T12:50:46+03:00

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Вечером, 1 марта, жильцы дома на улице Ворошилова почувствовали запах дыма в подъезде. Очевидцы утверждают, что сначала запах был не сильным, но уже через полчаса он стал, мягко говоря, навязчивым. На всякий случай одна из собственниц решила вызвать пожарных. Как она сама говорит, во-первых дом газифицирован и запах дыма может быть признаком беды, а во-вторых, в доме живут пожилые люди и возможно, кто-то из них в этот момент в опасности.

- Огнеборцы приехали через несколько минут после звонка. Они прошли с первого этажа по девятый, сразу предположили, что скорее всего это сгоревшая пища. Начали проверять квартиры в доме. Позже из окна увидел машину реанимации. В темноте показалось, что это именно она была, - рассказал очевидец.

Пока подробности этого инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU