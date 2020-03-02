2 Март 2020 2020-03-02T01:13:00+03:00

В Хабаровске погода на сегодня, 2 марта 2020 года: днем до +1, без осадков Фото: Ольга КИВА

В Биробиджане погода сегодня без осадков днем до -1

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В Биробиджане погода сегодня без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем 0-2.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, температура ночью от -12 до -14, днем от -1 до +1, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 2 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 6 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -1+1.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -4-6.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -2-4.

В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -3-5.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -7-9.

В Охотске без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -3-5.

ИСТОЧНИК KP.RU