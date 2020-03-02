Унес дверь из госучреждения посетитель в Хабаровском крае

2 Март 2020 2020-03-02T01:34:47+03:00

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В Амурске из госучреждения неизвестные вынесли входную дверь. Представители пострадавшей стороны сразу обратились в полицию и попросили разобраться в ситуации. Ущерб потерпевшие оценили в 100 тысяч рублей. По данному факту провели проверки и выяснили, что похититель был один. Вскоре его задержали.

- Задержанным был безработный ранее судимый 26-летний амурчанин. Во время общения в отделе полиции, фигурант рассказал, что сдал металлическую дверь в пункт приема металла. На этой «сделке» он заработал 500 рублей, - прокомментировали в пресс -службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении жителя города уже возбудили и расследуют уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Кража». На время разбирательств подозреваемого отпустили на свободу, предварительно взяв с него подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU