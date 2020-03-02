Служебным собакам УФСИН в Хабаровском крае устроили проверку

2 Март 2020 2020-03-02T02:03:37+03:00

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В учреждения УФСИН в Хабаровском крае прошла плановая проверка служебных собак. На сегодняшний день количество четвероногих напарников составляет порядка 200 псов. Среди них овчарки, лабрадоры, спаниели – все они обучены служебному делу и регулярно повышают свою квалификацию.

- Каждый из четвероногих напарников сотрудников УИС с легкостью может справиться с задачами по обнаружению наркотиков, розыску и задержанию преступников. Во время проверки обращали внимание на состояние собак, их здоровье и выправку. Также проверили, есть ли в кинологических городках, расположенных при учреждениях УИС, учебно-материальная база, и в каких условиях содержат питомцев, - рассказали в УФСИН России по Хабаровскому краю.

По итогу проверки специалисты констатировали, что состояние животных удовлетворительное, они здоровы, активны, подвижны и упитаны. По состоянию здоровья, своим физическим и служебным качествам все они пригодны для дальнейшей дрессировки и несения службы в УИС. Дополнительно посмотрели, как натренированы собаки. Лучшие результаты у псов из исправительных колоний №5 в Советской Гавани, №№7, 8 и 11 из Комсомольска-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU