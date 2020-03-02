Родители в Хабаровском крае переключились на онлайн запись детей в первый класс

2 Март 2020 2020-03-02T02:36:29+03:00

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В Хабаровском крае родители будущих первоклашек подали электронно больше трех тысяч 800 заявлений. Это данные за период с 26 января по 27 февраля. Такой подход помогает сэкономить время и отправить заявку прямо из дома. К тому же на портале uslugi27 можно найти все необходимые документы и спокойно подготовить все что нужно.

- Получить услугу можно с любого устройства, подключенного к сети интернет. По правилам, сейчас идет запись детей в школу по месту прописки. Для ребят, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс стартует с 1 июля этого года и продолжится до момента заполнения свободных мест, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

Напомним, перед тем, как начать работать на портале, нужно зарегистрироваться. Сделать это можно непосредственно на портале, в ближайшем МФЦ или специализированном центре обслуживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU