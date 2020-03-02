Иномарка опрокинулась на проспекте в Хабаровске

2 Март 2020 2020-03-02T02:53:40+03:00

Toyota Vitz уходила от столкновения, наехала на ограждение, а потом перевернулась

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В Хабаровске в минувшие сутки на проспекте 60-летия Октября случилась авария с участием двух машин. Первая Nissan Pressage двигалась в сторону проспекта по улице Зеленая. При выезде на главную дорогу водитель не пропустил машину Toyota Vitz, которая ехала по проспекту. Водитель-женщина второй иномарки изменила траекторию движения и наехала на дорожное ограждение справа, а потом ее машины опрокинулась.

- По предварительной информации, в аварии пострадала автолюбительница, которая управляла машиной Toyota Vitz. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы, лица, тазобедренного сустава и обеих ладоней, - рассказал информированный источник.

Известно, что водители двух машин были трезвы на момент происшествия. У автолюбителя, управлявшего Nissan Pressage стаж вождения с 1973 года, у автолюбительницы - с 2016 года.

Водителей краевой столицы призывают быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофора. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU