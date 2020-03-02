2020-03-02T03:33:53+03:00
Общество

Бизнесмены в Комсомольске задолжали энергетикам больше пяти миллионов рублей

По отношению к неплательщикам вынуждены применять меры
Александр ШТААЛЬ
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Бизнесмены в Комсомольске задолжали энергетикам больше пяти миллионов рублейБизнесмены в Комсомольске задолжали энергетикам больше пяти миллионов рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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В Комсомольске-на Амуре посчитали сумму задолженности коммерческих организаций за потребленные энергоресурсы. Сумма получилась внушительной – 5,2 миллиона рублей. В списке неплательщиков коммерческие предприятия, предоставляющие платные услуги и реализующие товары на территории города. Чтобы решить вопрос с задолженностью, к неплательщикам применяют меры - ограничивают подачу горячего водоснабжения, подают иски и взыскивают долги в судебном порядке.

- Среди компаний те, что не платят за тело и горячую воду больше двух лет. В настоящее время все объекты организаций отключили от горячего водоснабжения, с руководителями предприятий ведется постоянная претензионно-исковая работа, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Отметим также, что добровольно платить компании и индивидуальные предприниматели не спешат. Поэтому долги с них приходится взыскивать в судебном порядке. Напомним, что за не своевременную уплату предусмотрена еще и административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 100 тысяч рублей, повторное нарушение грозит дисквалификацией на срок от двух до трех лет и штрафом на юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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