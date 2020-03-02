Дорогам в Хабаровском крае причинил ущерб бизнесмен из Иркутской области

2 Март 2020 2020-03-02T04:50:02+03:00

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Хабаровские дорожники отсудили у предпринимателя из Иркутской области 840 тысяч рублей. В такую сумму оценили в крае ущерб, причиненный трассам общего пользования. По предварительной информации, прецедент возник в регионе во время перевозки тяжеловесного груза.

- Чтобы стимулировать ответчика к погашению долга, приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении тяжелого грузовика Volvo и прицепа к нему. После такого поворота событий бизнесмен решил не испытывать терпение представителей закона и внести всю сумму сразу, - рассказали в пресс -службе УФССП России по Иркутской области.

Предприниматель предоставил квитанцию судебному приставу, подтвердив тем самым, что исполнил требование. После этого ограничения сняли, исполнительное производство в отношении неплательщика закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU