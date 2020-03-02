В Хабаровске приведут в порядок 18 дворовых территорий

2 Март 2020 2020-03-02T05:53:46+03:00

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В Хабаровске собираются привести в порядок 18 дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». На эти цели хотят потратить 37 миллионов рублей. Деньги выделят из городского бюджета.

- В мэрии уже ознакомились с дизайн-макетами дворовых территорий, которые представили сами собственники. По требованиям программы, за казенный счет собственники могут выполнить ограниченный перечень работ. Например, заменить асфальтобетонное покрытие, установить лавки, урны и уличное освещение. Все проекты рассмотрели, утвердили единогласно и приняли в работу, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в течение двух последних лет в краевой столице привели в порядок 104 придомовые территории из общего перечня, в который включены всего 274 двора.

Отметим также, что в 2020 году продолжат работы по благоустройству территорий с привлечением муниципальных грантов. Максимальный размер выплаты составит один миллион рублей на благоустройство двора и 500 тысяч рублей на установку малых архитектурных форм или заглубленного мусорного контейнера. Документы от соискателей примут с 10 марта по 15 апреля в администрации Хабаровска, адрес: улица Карла Маркса, 66, кабинет 108. Телефон: 8 (4212) 41-98-98.

ИСТОЧНИК KP.RU