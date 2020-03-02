Аисты-разведчики летят в Хабаровский край

2 Март 2020 2020-03-02T06:32:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровский край летят аисты-разведчики. Так называют первых пернатых, которые почувствовали перемену погоды и возвращаются обратно на север. О планах птиц орнитологи в регионе узнали благодаря датчикам, которыми аистов окольцевали. Работу провели в рамках большого международного проекта. Он нацелен на изучение миграции дальневосточных аистов из России на зимовку на юго-восток Китая.

- В Хабаровском крае в 2019 году ножными кольцами и радиометками отметили 10 птенцов перед вылетом их из гнезда. Однако отследить пути пролета смогли проследить только у пяти. Птицы отправились из заповедника «Болоньский» на зимовку на водно-болотные угодья озера Поянг. При этом один из этих аистов 20 февраля начал обратное движение на север, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Через несколько дней после аиста-первопроходца остальные тоже стали перемещаться в этом направлении. К слову, обычно в места размножения взрослые птицы прилетают в конце марта, но в последние годы первые аисты-«разведчики» решаются на перелет гораздо раньше.

Напомним, впервые за 23 года в заповедник «Комсомольский» пришла кабарга, а в заповеднике «Болоньский» после наводнения 2019 года появились в большом количестве выдры-мигранты.

ИСТОЧНИК KP.RU