2 Март 2020 2020-03-02T06:51:02+03:00

Таксист в Биробиджане оказался ценным свидетелем в деле о нападении на продавщицу Фото: Олег ЗОЛОТО

Подозреваемые сели в его машину как обычные пассажиры, но по дороге выбросили улику из окна

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В Биробиджане продавцу в продуктовом магазине пришлось пережить визит странной покупательницы. Неизвестная зашла в торговый зал, подошла к потерпевшей, а потом, размахивая перед ее носом ножом, потребовала отдать деньги. Испуганная женщина вытащила деньги из кассы, а когда налетчица ушла, сообщила о произошедшем правоохранителям.

- Сигнал поступил 1 марта в 15:30 в центре оперативного управления, оттуда его переадресовали сотрудникам групп задержания отдела вневедомственной охраны. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы осмотрели прилегающую территорию, пытаясь найти человека, подходящего под описание, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Помощь пришла в лице водителя такси. Мужчина рассказал, что женщину, подходящую под описание, он подвозил. Вместе с ней был мужчина. По пути злоумышленники открыли заднее окно и выбросили нож в районе улицы Калинина. Водитель рассказал, что эти люди находились во дворе одного из домов по улице Пионерской.

Информацию проверили и нашли мужчину, который ехал вместе с женщиной. Его задержали. Позже нашли и нож на обочине дороги, который злоумышленники выкинули в окно такси. По данному инциденту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU