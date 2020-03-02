«Серебро» на первенстве Европы завоевала спортсменка из Хабаровска
Хабаровчанка Кристина Жолудева завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по пулевой стрельбе. Соревнования прошли в польском городе Вроцлав. Дальневосточница выступала в составе сборной России.
- Награда Кристине досталась в упражнении «Стрельба из пневматической винтовки на 10 метров по движущейся мишени». Обошла хабаровчанку украинка Маргарита Тарканий, которой досталось «золото», - рассказали в пресс- службе краевого правительства.
Напомним, ранее Кристина показала отличный результат на первенстве России по пулевой стрельбе. В прошлом году она завоевала медали первенства Европы в Венгрии.
Отметим также, что последний день соревнований стал удачным для участников из России. Мужская и женская сборные заняли первые места в соревнованиях команд в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU