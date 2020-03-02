2020-03-02T08:11:51+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае осудили женщину, якобы обворованную бывшим сожителем

В качестве наказания за ложный донос женщине выписали штраф
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае осудили женщину, якобы обворованную бывшим сожителемВ Хабаровском крае осудили женщину, якобы обворованную бывшим сожителемФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительнице Амурска зачитали приговор по обвинению в ложном доносе. Из материалов дела следует, что женщина напрасно наговорила на своего бывшего сожителя и заявила в полиции, что он с применением насилия похитил у нее деньги и сотовый телефон. Ущерб якобы пострадавшая оценила в 15 тысяч рублей.

- Во время следствия выяснили, что амурчанка сообщила сотрудникам полиции ложную информацию о совершенном преступлении. Ее действия привели к нарушению нормальной деятельности правоохранительных органов и побуждению их к необоснованному принятию процессуальных мер, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже выяснилось, что ложную информацию она сообщила из ревности. Так она хотела отомстить за то, что мужчина отказался ехать с ней в Амурск. Это обстоятельство стало поводом для ссоры и совершения преступления. В итоге она стала фигуранткой уголовного дела за ложный донос, а потом села на скамью подсудимых. В качестве наказания суд назначил ей штраф в сумме пяти тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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