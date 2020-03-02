2 Март 2020 2020-03-02T09:12:47+03:00

После аварии пьяный таксист в Хабаровске сбежал от врачей Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшее воскресенье, 1 марта, на улице Шелеста столкнулись машины Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla. По предварительной информации, водитель первой иномарки выполнял обгон, но сделал ошибку - не убедился в безопасности маневра. Как результат - его машина врезалась в автомобиль Toyota Corolla, который двигался в это время по встречке.

В больницу доставили двух водителей, однако водитель такси ушел без осмотра. Второй мужчина при столкновении машин ударился коленом и получил ушиб века, - рассказал информированный источник.

Со слов очевидцев, водитель машины Fielder лихачил - не снижал скорости перед «лежачим полицейским». Кроме того, он фактически выполнил двойной обгон, объезжая попутную машину, объезжающую припаркованное авто с «аварийкой». Этот же свидетель утверждает, что от водителя Fielder пахло спиртным, он почувствовал запах, когда пытался помочь пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU