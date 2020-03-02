К 8 Марта в Хабаровском крае заметно потеплеет

2 Март 2020 2020-03-02T07:47:38+03:00

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В Хабаровском крае начало марта обещает быть очень теплым. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра днем может подниматься до отметки +6 градусов. Ночью мороза не будет, но отрицательный фон сохранится, температура будет варьироваться от -6 до -8 градусов. Осадки не ожидаются. В Хабаровске в праздничный день температура поднимется до +5 градусов.

- К 8 марта будет активно таять снег. В южных районах в отдельных местах может сойти снежный покров, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

Добавим также, что ранее потепление не спровоцирует внезапные ранние лесные пожары. По плану открытие противопожарного сезона должно произойти 30 марта. Однако лесники могут открыть пожароопасный сезон и раньше, если этого потребует оперативная обстановка. Пока ситуацию мониторят, техника и личный состав краевого управления лесами готовы к тушению пожаров.

Жителей региона убедительно просят бережно относиться к природе. Пожалуйста, разводите костры только в подготовленных местах, а после отдыха – обязательно тушите огонь. Только так можно минимизировать риски возникновения природных пожаров.

Напомним, в Хабаровске на 8 Марта организуют мероприятия как для взрослых, так и для детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU