Пять скверов благоустроят в Хабаровске в 2020 году

2 Март 2020 2020-03-02T09:11:56+03:00

Пять сквером благоустроят в Хабаровске в 2020 году Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске в 2020 году собираются благоустроить пять скверов. На эти работы собираются потратить 74 миллиона рублей. Дизайн-проекты обустройства этих зон утвердили члены общественного совета в минувшую пятницу, 28 февраля, на заседании в мэрии. В центре внимания скверы на улицах Сергеевская, Мате Залки («Березовая роща») и Стрельникова. Также преобразят «Театральный сквер» в парке «Динамо» и сквер завода имени Серго Орджоникидзе.

- В списке работ обустройство уже существующих пешеходных связей в сквере на Сергеевской, обустройство пешеходных дорожек, установка необычных лавок, озеленение в сквере на улице Стрельникова, создание отдельного места для проведения творческих выставок или ярмарок в «Театральном сквере», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Работы на общественных пространствах начнутся с наступлением тепла. Напомним, за период 2018-2024 годов в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» в краевом центре планируют обустроить 22 общественные территории.

ИСТОЧНИК KP.RU