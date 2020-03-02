Депутаты Хабаровского края предлагают увеличить стоимость родового сертификата

2 Март 2020 2020-03-02T09:10:41+03:00

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Родовой сертификат - документ, по своим функциям схожий с полисом ОМС. Он обеспечен определенной суммой, которая распределяется между медучреждениями, где будущая мама наблюдается, рожает и в дальнейшем ставит на учет ребенка.

Сейчас номинал родового сертификата составляет четыре тысячи рублей. Из них: тысяча рублей идет на социальное и юридическое сопровождение беременных и три тысячи - на услуги по оказанию медпомощи, в том числе 990 рублей - на лекарства.

- Этой суммы (990 рублей - прим. ред.) недостаточно. В последнее время увеличилось число беременных, у которых развивается гестационный сахарный диабет, - объяснила Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики. - На контроль и медикаментозную коррекцию таких состояний требуются гораздо большие суммы.

Краевые депутаты, изучив доклад Ольги Ушаковой, в котором есть статистические данные и расчеты, согласились с тем, что денег на лекарства нужно выделять больше, сообщает пресс-служба Законодательной думы. В проекте обращения к заместителю председателя Правительства РФ сказано, что средства на медпомощь нужно увеличить с трех до шести тысяч рублей, из них четыре тысячи - на лекарства. В конечном итоге родовой сертификат должен иметь обеспечение на семь тысяч рублей.

С мнением депутатов Хабаровского края полностью согласны Хабаровская Медицинская ассоциация врачей, Ассоциации врачей Приморского края, Бурятии, а также федеральный Фонд социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU