Ко Дню Победы в Биробиджане отремонтируют подъезды в домах, где живут ветераны

2 Март 2020 2020-03-02T09:09:11+03:00

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В Биробиджане ко Дню Победы отремонтируют подъезды в домах, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Глава городской администрации считает, что эту работы сегодня должны делать для тех, кому мы обязаны мирным небом над головой. Этот вопрос обсудили на встрече с руководителями управляющих компаний.

- В управляющих компаниях предложение поддержали и пообещали к 9 Мая провести все необходимые работы. К слову, в 2019 году уже был такой опыт, есть намерение и дальше практиковать такой подход, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что большинство домов, где сегодня живут ветераны, находятся в ведении ООО «Рембытстройсервис». Поэтому основная нагрузка в этом случае ляжет на них. В мэрии заверили, что не останутся в стороне и постараются помочь в реализации этого проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU