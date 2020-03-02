На набережной Хабаровска убирают народный ледовый каток

2 Март 2020 2020-03-02T09:28:39+03:00

Демонтаж в этом году начали на три недели раньше, чем обычно

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В Хабаровске 2 марта официально закрыли народный ледовый каток для посещений. На территории набережной уже начались работы по демонтажу этого объекта. К слову, обычно этот процесс начинался на три недели позже. Коррективы в работу сотрудников Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края, которые обслуживают народный каток, внесла погода, а точнее рекордно высокие температуры этой зимы.

- Сегодня, 2 марта, на стадионе имени Ленина убирали ледяные фигуры, а в конце прошлой недели каток перестали заливать. Лед плавится, зеркало катка, утратило свою привлекательность, стало не безопасным для любителей катания на свежем воздухе, - рассказали в Дирекции.

Собранный на набережно снег аккуратно разложат под деревьями и кустарниками спортивного парка. Специалисты считают, что это помогает растениям лучше пойти в рост. Кроме того, они выглядят более здоровыми и достаточно редко болеют. То есть у жителей и гостей города будет прекрасная возможность пофотографироваться на форе прекрасного городского пейзажа.

ИСТОЧНИК KP.RU