Биробиджанцев поздравили с Днем рождения города

2 Март 2020 2020-03-02T09:53:29+03:00

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Биробиджану сегодня, 2 марта, исполнилось 83 года. История этого города начинается с прибывших на станцию «Тихонькая» в 1928 году эшелонов. Спустя почти 10 лет на ее месте среди тайги возник город Биробиджан с предприятиями, школами и детскими садами, училищами и техникумами, учреждениями культуры, стадионами и жилыми кварталами. Напомним, ранее городские чиновники решили «состарить» город, однако инициативу вызвала больше недоумения, чем поддержки.

- В далеком 1937 году Биробиджан из рабочего поселка превратился в город. Особые слова благодарности в этот день звучат в адрес представителей старших поколений, ветеранов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Глава города уверен, что Биробиджан ждет прекрасное будущее. Проделана огромная работа, и это не финиш, а старт нового этапа развития всех сфер городского хозяйства, повышения качества и уровня жизни горожан. Отдельные слова благодарности адресовали биробиджанцам, которые своими успехами вписывают в историю города новые яркие страницы.

ИСТОЧНИК KP.RU