В Хабаровске осудят сына за смерть пожилой матери

2 Март 2020 2020-03-02T10:27:16+03:00

По версии следствия, фигурант жестоко избил женщину, от полученных травм она скончалась

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В Хабаровске на скамью подсудимых сядет 43-летний житель Индустриального района. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. По версии следствия фигурант избил свою 65-летнюю мать. От полученных травм женщина скончалась.

Происшествие случилось в ноябре прошлого года. Потерпевшая и ее сын находились в квартире. Мать критиковала сына, что и послужило причиной агрессий фигуранта. Женщине не нравилось, что ее отпрыск не работает, злоупотребляет спиртным.

- На сегодняшний день уже собрали достаточную доказательную базу. В связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района Хабаровска обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По ходатайству следственных органов на время разбирательств обвиняемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU