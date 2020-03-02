2020-03-02T12:33:44+03:00
Политика

Женщины под Хабаровском проходят курсы выживания

Испытания включили в программу интенсивной общевойсковой подготовки женщин-военнослужащих
Александр ШТААЛЬ
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Женщины под Хабаровском проходят курсы выживанияЖенщины под Хабаровском проходят курсы выживанияФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Под Хабаровском проводят сбор женщин-военнослужащих по программе интенсивной общевойсковой подготовки с элементами курсов выживания. На полигоне «Князе-Волконский» представительницы прекрасного пола научатся самостоятельно действовать при выполнении боевых задач в сложной обстановке современного боя. Также тренировка поможет им выработать высокие морально-боевые качества, которыми должен обладать каждый военнослужащий по контракту.

- В рамках учений военнослужащие-женщины освоят разные военные дисциплины и основы современного общевойскового боя, а также обязанности военнослужащего в бою. Их научат правильно устанавливать полевые сооружения из плащ-палаток и подручных материалов. Кроме того, женщинам покажут, как добыть и очистить воду в экстремальных условиях, разжечь костер без спичек, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Среди прочих задач стрельба с колена, лежа, стоя и на ходу. Это задание выполняют в дневное и ночное время, из окопов и укрытий. Также женщины будут метать наступательные, оборонительные и противотанковые гранаты, пройдут полосу препятствий. Будет и медицинская подготовка - эвакуация раненых с поля боя, извлечение их из подбитой техники, оказание первой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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