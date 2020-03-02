Пьяный водитель в Биробиджане сбежал после смертельной аварии

2 Март 2020 2020-03-02T12:32:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане вчера, 1 марта на улице Лукашова случилась авария со смертельным исходом. По предварительной информации, происшествие случилось в 00:40. Водитель, будучи нетрезвым, сел за руль машины Isuzu, поехал и по дороге сбил пешехода.

- От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель уехал восвояси, однако вскоре и его самого, и машину обнаружили правоохранители, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

По данному факту проводят проверку. Автолюбителей в области убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения, не садитесь за руль пьяными. Помните, маленькая ошибка на дороге может стать причиной большой трагедии. Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем людей, которые могут оказаться рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU