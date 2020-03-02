2020-03-02T12:31:07+03:00
Общество

В Хабаровском крае рассказали, как освоят миллиард рублей на селе

Деньги предназначаются для строительства социальной инфраструктуры
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае рассказали, как освоят миллиард рублей на селеВ Хабаровском крае рассказали, как освоят миллиард рублей на селеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае рассчитывают получить миллиард рублей из федерального бюджета. Деньги предназначаются на развитие сельских территорий. Получить их можно будет на конкурсной основе.

- На сегодняшний день уже организовали прием документов от муниципальных образований на финансирование работ. Он продлится до 1 апреля. До 25 апреля проекты предстоит защитить в Москве, - рассказали в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Полученные деньги теперь можно будет потратить на мероприятия по формированию современного облика сельских территорий. Речь идет о строительстве социальной инфраструктуры, комплексных работах, связанных с освещением, строительством очистных сооружений, благоустройством. Среди первых получателей выплаты Ванинский, Николаевский и имени Лазо районы. На этих территориях собираются построить дом культуры в поселке Токи, Центр детского творчества и очистные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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