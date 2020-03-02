2 Март 2020 2020-03-02T11:51:10+03:00

Повода для паники нет, это были всего лишь учения

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В детско-юношеской школе в Хабаровске прошла эвакуация. Повода для паники нет, это были всего лишь пожарно-тактические учения с участием подразделения пожарно-спасательного гарнизона. По легенде, в здании случился пожар, очаг находился в спортивном зале на первом этаже.

- Персонал эвакуировался на безопасное расстояние самостоятельно до прибытия пожарных расчетов, руководитель провел «перекличку». Детей на занятиях в момент пожара не было. Прибывшим огнеборцам директор школы доложил об обстановке, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дальше шла плановая работа огнеборцев - разведка помещений, ликвидация условного пожара. Отметим, что подобные тренировки проводят на объектах с массовым пребыванием людей для отработки слаженной работы при возникновении внештатных ситуаций. После очередной эвакуации проанализировали действия сил и средств, задействованных в ликвидации условного загорания. Подвели итог - порядок и правильность алгоритма действий боевых пожарных расчетов отработали хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU