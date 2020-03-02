2020-03-02T11:51:10+03:00
Общество

В детско-юношеской школе в Хабаровске прошла эвакуация

Повода для паники нет, это были всего лишь учения
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В детско-юношеской школе в Хабаровске прошла эвакуацияВ детско-юношеской школе в Хабаровске прошла эвакуацияФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В детско-юношеской школе в Хабаровске прошла эвакуация. Повода для паники нет, это были всего лишь пожарно-тактические учения с участием подразделения пожарно-спасательного гарнизона. По легенде, в здании случился пожар, очаг находился в спортивном зале на первом этаже.

- Персонал эвакуировался на безопасное расстояние самостоятельно до прибытия пожарных расчетов, руководитель провел «перекличку». Детей на занятиях в момент пожара не было. Прибывшим огнеборцам директор школы доложил об обстановке, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дальше шла плановая работа огнеборцев - разведка помещений, ликвидация условного пожара. Отметим, что подобные тренировки проводят на объектах с массовым пребыванием людей для отработки слаженной работы при возникновении внештатных ситуаций. После очередной эвакуации проанализировали действия сил и средств, задействованных в ликвидации условного загорания. Подвели итог - порядок и правильность алгоритма действий боевых пожарных расчетов отработали хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае рассказали, как освоят миллиард рублей на селе
В детско-юношеской школе в Хабаровске прошла эвакуация
Пьяный водитель в Биробиджане сбежал после смертельной аварии
Женщины под Хабаровском проходят курсы выживания
В Хабаровске осудят сына за смерть пожилой матери
Биробиджанцев поздравили с Днем рождения города
На набережной Хабаровска убирают народный ледовый каток
Ко Дню Победы в Биробиджане отремонтируют подъезды в домах, где живут ветераны
После аварии пьяный таксист в Хабаровске сбежал от врачей
Депутаты Хабаровского края предлагают увеличить стоимость родового сертификата
Пять скверов благоустроят в Хабаровске в 2020 году
Погода в Хабаровском крае на 8 марта 2020 года: заметно потеплеет
В Хабаровском крае осудили женщину, якобы обворованную бывшим сожителем
«Серебро» на первенстве Европы завоевала спортсменка из Хабаровска
Таксист в Биробиджане оказался ценным свидетелем в деле о нападении на продавщицу