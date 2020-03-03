2020-03-03T01:04:36+03:00
Общество

Прогноз погоды сегодня, 3 марта 2020 года: в Хабаровске днем 0, без осадков

В Биробиджане погода сегодня без осадков, днем до +2
Ольга КИВА
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Прогноз погоды сегодня, 3 марта 2020 года: в Хабаровске днем 0, без осадковПрогноз погоды сегодня, 3 марта 2020 года: в Хабаровске днем 0, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане погода сегодня без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем 0+2.

В Хабаровске погода сегодня без существенных осадков, температура ночью от -10 до -12, днем от 0 до - 2, ветер северо- восточный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 3 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем 0+2.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -4-6.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -1-3.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -3-5.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -7-9.

В Охотске без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -4-6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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