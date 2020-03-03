2020-03-03T01:41:09+03:00
Происшествия

Фура с мясом перевернулась на новой автодороге в Хабаровске

Происшествие случилось в южной части города
Александр ШТААЛЬ
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Фура с мясом перевернулась на новой автодороге в ХабаровскеФура с мясом перевернулась на новой автодороге в ХабаровскеФото: Социальные сети
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В Хабаровске перевернулась фура с мясом. Происшествие случилось в минувшие сутки, 2 марта, между селами Краснореченское и Сосновка. По предварительной информация грузовой автомобиль Freightliner с полуприцепом-термосом завалился на бок, когда поднимался на автомобильную эстакаду нового участка автодороги «Уссури». Со слов водителя, машину в бок по инерции занесло, когда подвешенные туши одновременно качнулись в одну сторону.

- Машина направлялась из Хабаровска во Владивосток, чтобы доставить 15 тонн разделанных туш. автомобиль с грузом при опрокидывании навалился на ленту стального отбойника. Если бы этого элемента не было, машина могла бы кубарем скатиться 50 метров по уклону, - рассказал информированный источник.

Ограждение деформировалось, зато удержало машину от падения. Дальнобойщик и его напарник сообщили о случившемся в ГИБДД. Сами водители не пострадали. Тягач и прицеп-термос получили существенные повреждения - фура будто лопнула по швам, смята кабина Freightliner.

ИСТОЧНИК KP.RU

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