2020-03-03T02:27:51+03:00
Общество

Пациентов с пневмонией обследуют на коронавирус в Хабаровском крае

Речь идет о больных, у которых болезнь протекает в тяжелой форме
Александр ШТААЛЬ
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Пациентов с пневмонией обследуют на коронавирус в Хабаровском краеПациентов с пневмонией обследуют на коронавирус в Хабаровском краеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае на коронавирус будут обследовать всех пациентов с тяжелым течением пневмонии. Такое решение приняли на очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Это будет дополнительная мера профилактики простудных инфекций, в том числе в тех случаях, когда есть симптомы пневмонии.

- Это вынужденный шаг в связи с осложняющейся ситуацией с коронавирусом в мире. Проверять на новый штамм коронавируса будут всех, у кого есть признаки тяжелого течения простуды или пневмонии, - рекомендовал Юрий Минаев, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам.

Напомним, в регионе уже действуют меры, призванные сдержать возможное проникновение нового заболевания. В аэропортах действует двойной контроль за прибывающими из-за рубежа. Лиц, вызывающих опасения, санитарные врачи помещают на карантин. С февраля в регионе ограничили массовые мероприятия и ввели повсеместную дезинфекцию. Наряду с угрозой коронавируса в регионе сохраняется и сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, хотя показатель все еще держится на девять процентов ниже эпидпорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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