Крупный ночной пожар в автосервисе Хабаровска чуть не закончился взрывом
В Хабаровск в ночь на 3 марта в автосервисе на улице Павловича начался пожар. По «сигналу» огнеборцы приехали на место происшествия и увидели, что огонь разыгрался в отдельно стоящем здании. В помещении на тот момент находились разобранные автомобили и два газовых баллона, которые пожарные вынесли на улицу в первую очередь.
- Тушить пламя закончили примерно в восемь часов утра. Огонь локализовали на площади 750 квадратных метров. Огнеборцы уже завершают свою работу - ведут проливку единичных очагов тления деревянных конструкций и разбирают строение, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Ночной пожар в автосервисе Хабаровска чуть не закончился взрывом.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
На месте происшествия работали дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России. Специалисты Испытательной пожарной лаборатории осмотрят помещение и соберут материалов для проведения экспертизы. Из людей в происшествии никто не пострадал. Тушение пожара осложнялось большой горючей нагрузкой и наличием деревянных конструкций. Часть строения и соседние здания пожарным удалось отстоять. Также они эвакуировали четыре машины.
ИСТОЧНИК KP.RU