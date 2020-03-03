2020-03-03T02:39:18+03:00
Происшествия

Крупный ночной пожар в автосервисе Хабаровска чуть не закончился взрывом

Огнеборцы успели вынести из помещения два газовых баллона
Александр ШТААЛЬ
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Ночной пожар в автосервисе Хабаровска чуть не закончился взрывомНочной пожар в автосервисе Хабаровска чуть не закончился взрывомФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровск в ночь на 3 марта в автосервисе на улице Павловича начался пожар. По «сигналу» огнеборцы приехали на место происшествия и увидели, что огонь разыгрался в отдельно стоящем здании. В помещении на тот момент находились разобранные автомобили и два газовых баллона, которые пожарные вынесли на улицу в первую очередь.

- Тушить пламя закончили примерно в восемь часов утра. Огонь локализовали на площади 750 квадратных метров. Огнеборцы уже завершают свою работу - ведут проливку единичных очагов тления деревянных конструкций и разбирают строение, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ночной пожар в автосервисе Хабаровска чуть не закончился взрывом.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На месте происшествия работали дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России. Специалисты Испытательной пожарной лаборатории осмотрят помещение и соберут материалов для проведения экспертизы. Из людей в происшествии никто не пострадал. Тушение пожара осложнялось большой горючей нагрузкой и наличием деревянных конструкций. Часть строения и соседние здания пожарным удалось отстоять. Также они эвакуировали четыре машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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