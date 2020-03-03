Пьяная компания на ровном месте попала в автоаварию в Хабаровске

3 Март 2020 2020-03-03T03:07:46+03:00

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В Хабаровске в минувшие сутки, 2 марта, трое мужчин и одна женщина на машине попали в аварию, что называется, на ровном месте. Все четверо были пьяны, на машине Toyota Crown они направлялись в сторону АЗС в районе улицы Полярной. В 200 метрах от автозаправки иномарка вылетела с асфальта, угодила в канаву и перевернулась на крышу. Машина практически осталась без кузова.

- Чтобы вызволить пострадавших, пришлось вызвать спасателей. Они оказались заложниками иномарки, потому что двери заклинило. Одного из этих людей – хозяина машины, отвезли в больницу с подозрением на перелом руки, - рассказал информированный источник.

К слову, за рулем находился брат хозяина машины, у которого не было водительских прав. Он ударился головой, но отделался синяком, женщина не пострадала, а еще один их приятель сбежал, как только его вытащили из автомобиля.

Автолюбителей в городе убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, не садитесь за руль, если вы выпила, иначе эта поездка может оказаться для вас последней в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU