2020-03-03T03:07:46+03:00
Происшествия

Пьяная компания на ровном месте попала в автоаварию в Хабаровске

Машина «улетела» в канаву, перевернулась и практически осталась без кузова
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Пьяная компания на ровном месте попала в автоаварию в ХабаровскеПьяная компания на ровном месте попала в автоаварию в ХабаровскеФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

В Хабаровске в минувшие сутки, 2 марта, трое мужчин и одна женщина на машине попали в аварию, что называется, на ровном месте. Все четверо были пьяны, на машине Toyota Crown они направлялись в сторону АЗС в районе улицы Полярной. В 200 метрах от автозаправки иномарка вылетела с асфальта, угодила в канаву и перевернулась на крышу. Машина практически осталась без кузова.

- Чтобы вызволить пострадавших, пришлось вызвать спасателей. Они оказались заложниками иномарки, потому что двери заклинило. Одного из этих людей – хозяина машины, отвезли в больницу с подозрением на перелом руки, - рассказал информированный источник.

К слову, за рулем находился брат хозяина машины, у которого не было водительских прав. Он ударился головой, но отделался синяком, женщина не пострадала, а еще один их приятель сбежал, как только его вытащили из автомобиля.

Автолюбителей в городе убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, не садитесь за руль, если вы выпила, иначе эта поездка может оказаться для вас последней в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Становиться жертвой науки совсем не хотелось»: в Хабаровском крае люди потревожили покой тигра
Знания государственных символов России, Хабаровского края и Хабаровска проверят у молодежи
Без парашютов десантировались пожарные в Хабаровске
Портмоне и 250 тысяч рублей исчезли с прилавка в магазине Хабаровска
Пьяная компания на ровном месте попала в автоаварию в Хабаровске
Крупный ночной пожар в автосервисе Хабаровска чуть не закончился взрывом
Пациентов с пневмонией обследуют на коронавирус в Хабаровском крае
Фура с мясом перевернулась на новой автодороге в Хабаровске
Прогноз погоды сегодня, 3 марта 2020 года: в Хабаровске днем 0, без осадков
В Хабаровском крае рассказали, как освоят миллиард рублей на селе
В детско-юношеской школе в Хабаровске прошла эвакуация
Пьяный водитель в Биробиджане сбежал после смертельной аварии
Женщины под Хабаровском проходят курсы выживания
В Хабаровске осудят сына за смерть пожилой матери
Биробиджанцев поздравили с Днем рождения города
На набережной Хабаровска убирают народный ледовый каток
Ко Дню Победы в Биробиджане отремонтируют подъезды в домах, где живут ветераны
После аварии пьяный таксист в Хабаровске сбежал от врачей
Депутаты Хабаровского края предлагают увеличить стоимость родового сертификата
Пять скверов благоустроят в Хабаровске в 2020 году
Погода в Хабаровском крае на 8 марта 2020 года: заметно потеплеет
В Хабаровском крае осудили женщину, якобы обворованную бывшим сожителем
«Серебро» на первенстве Европы завоевала спортсменка из Хабаровска
Таксист в Биробиджане оказался ценным свидетелем в деле о нападении на продавщицу