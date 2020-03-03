2020-03-03T03:45:53+03:00
Происшествия

Портмоне и 250 тысяч рублей исчезли с прилавка в магазине Хабаровска

Чужое имущество прибрал к рукам посетитель магазина
Александр ШТААЛЬ
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Портмоне и 250 тысяч рублей исчезли с прилавка в магазине ХабаровскаПортмоне и 250 тысяч рублей исчезли с прилавка в магазине ХабаровскаФото: Олег ЗОЛОТО
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Хабаровчанин в магазине оставил портмоне и 250 тысяч рублей. Это произошло случайно, просто отвлекся и забыл забрать свое имущество с прилавка. Другой посетитель торговой точки быстро сориентировался, забрал кошелек с деньгами и ушел, как ни в чем не бывало.

- Когда мужчина вспомнил, что забыл взять портмоне, вернулся назад, но уже ничего не нашел. Он обратился в полицию и рассказал свою историю. По этому факту провели проверку и выяснили, что к исчезновению кошелька причастен 46-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемого в прошлом привлекали к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Похищенные у потерпевшего деньги он потратить не успел. Сотрудники уголовного розыска изъяли кошелек, в котором находилась вся сумма, и вернули законному владельцу. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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