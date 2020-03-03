Без парашютов десантировались пожарные в Хабаровске

3 Март 2020 2020-03-03T04:15:47+03:00

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В Хабаровске прошли учения с участием сотрудников лесоохраны по беспарашютному десантированию. Сначала провели краткий инструктаж, проверили снаряжение. Потом первый отряд десантников-пожарных и парашютистов-пожарных поднялся на борт вертолета Ми-8. Учения провели с целью отработать порядок действий на случай, если нужно будет выполнить беспарашютное десантирование с использованием специального спускового устройства.

- Упражнение проходит по такому сценарию: вертолет зависает в воздухе на высоте до 40 метров. Выпускающий убедится, что на месте приземления нет препятствий, убедившись, дает команду к спуску. Потом пожарные один за другим с помощью спускового устройства покидают воздушное судно и десантируются на землю. При этом им нужно соблюдать все правила безопасности и учитывать внешние условия, - рассказали в пресс-службе краевого управления лесами.

Благодаря учениям отрабатывают навыки высадки пожарных на лесной массив в труднодоступных местах, когда посадка вертолета невозможна. С поставленной задачей пожарные справились отлично.

ИСТОЧНИК KP.RU