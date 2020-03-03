2020-03-03T05:01:18+03:00
Общество

Знания государственных символов России, Хабаровского края и Хабаровска проверят у молодежи

Для этого организуют конкурс
Ольга КИВА
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Знания государственных символов России, Хабаровского края и Хабаровска проверят у молодежиЗнания государственных символов России, Хабаровского края и Хабаровска проверят у молодежиФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровске проведут конкурс среди молодежи на знание государственных символов России, Хабаровского края и Хабаровска. К участию приглашают учащихся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного, среднего профессионального образования, высших учебных заведений, детских и молодежных объединений.

- Подобные мероприятия проводят с целью сформировать у молодого поколения патриотические чувства и гражданское самосознание. Также такой подход поможет воспитать у молодежи чувство гордости за свою Родину, повысить интерес к истории России, края, города, - рассказали в городском управлении образования.

Участники конкурса представят свои презентации на тему официальных государственных символов Российской Федерации, официальных символов Хабаровского края и Хабаровска. Заявки принимают с 3 марта по 17 апреля в городском управлении по делам молодежи и социальным вопросам. Адрес: 680000, Хабаровск, улица Ленинградская, 30. Телефон для справок: 41-97-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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