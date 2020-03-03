«Становиться жертвой науки совсем не хотелось»: в Хабаровском крае люди потревожили покой тигра

3 Март 2020 2020-03-03T06:33:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае пополнилась копилка тигриных историй. На этот раз госинспекторы в заказнике «Хехцирский» довольно близко подошли к тигру, потревожив его покой. Недовольный зверь подал голос, оповестив гостей о своем присутствии, однако сам поспешил удалиться. К тому моменту он уже был сыт и явно не хотел на них нападать.

- На месте, где обедал хищник, нашли тушу изюбря, вокруг которой кружило воронье. Скопление птиц навело госинспекторов на мысль, что здесь может быть убитое животное. Сначала предположили, что постарались браконьеры, однако позже пришли к выводу, что это итог тигриной охоты. Присутствие рядом хищника - тому доказательство, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Специалисты услышали треск ломающейся чащи и приглушенный рык зверя. Они не растерялись и даже успели сделать несколько фотографий на телефон, а потом спешно ретировались. Госинспектор Алексей Катышов позже рассказывал, шутя, что наука требует жертв, но в этот момент никому становиться жертвой науки совсем не хотелось.

ИСТОЧНИК KP.RU