Порог ОРВИ в Хабаровске остается стабильно высоким

3 Март 2020 2020-03-03T07:07:46+03:00

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Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью ОРВИ и внебольничной пневмонией остается довольно сложной. Как отмечают в городском управлении по физической культуре, спорту и здравоохранению, эпидемиологический порог в Хабаровске превышен на 0,8 процента.

- Карантин по ОРВИ введен в девяти группах семи детских садов, - отметила главный специалист городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Екатерина Царева. - Также закрыты 76 классов в 22-х школах. Один корпус в школе «Открытие» закрыт полностью.

Статистика по заболеваемости ОРВИ в Хабаровске за прошлую неделю такова. За помощью в медучреждения с симптомами ОРВИ обратились 5336 хабаровчан, 3841 из которых - дети в возрасте от семи до четырнадцати лет, 1495 - взрослые. Особенно тяжелых случаев заболеваемости не зафиксировано, но 62 человека находятся на стационарном лечении. Среди них 28 взрослых и 36 детей, из которых 21 - малыши в возрасте до двух лет.

Сложная ситуация и по внебольничной пневмонии. За последнюю неделю в городе ею заболели 123 человека: 61 взрослый и 62 ребенка, а с начала года переболели уже 1437 человек, 68 из них проходят лечение в стационарах. Медики констатируют, что, по сравнению с прошлыми годами, количество заразившихся пневмонией, вызванной различными возбудителями, в Хабаровске, увы, не уменьшается.

ИСТОЧНИК KP.RU