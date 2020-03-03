2020-03-03T08:46:39+03:00
Общество

В Хабаровском крае родителям возместят до 90% от стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь

Для получения компенсации необходимо будет написать соответствующее заявление
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае родителям возместят до 90% от расчетной стоимости путевки в детский оздоровительной лагерьВ Хабаровском крае родителям возместят до 90% от расчетной стоимости путевки в детский оздоровительной лагерьФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Подготовка к летней оздоровительной кампании началась на территории всего региона. Уже утвержден один из главных финансовых показателей - средняя расчетная стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь. В этом году она составить 12890 рублей. При этом часть стоимости отдыха можно будет вернуть.

Сумма компенсации рассчитывается исходя из средней расчетной стоимости путевки.

- Стоимость путевки зависит от количества дней и предлагаемых услуг, - прокомментировали в краевом министерстве образования и науки. - По опыту прошлого года она составляла от семи тысяч восьмисот до 38 тысяч рублей. Часть затрат родители смогут вернуть. Согласно принятому постановлению, в этом году компенсация составит 90% или 11600 рублей с учетом смены в 21 день. Для детей, оставшихся без попечения родителей, размер компенсации составит 100%, то есть 12890 рублей. Также можно вернуть половину стоимости путевки в лагерь, если он расположен за пределами Хабаровского края.

Напомним, Хабаровский край относится к одному из немногих регионов, где предусмотрены компенсационные выплаты за путевки в оздоровительные лагеря. Чтобы получить частичную компенсацию, необходимо обратиться в учреждение отдыха и написать соответствующее заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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