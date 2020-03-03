2020-03-03T08:00:22+03:00
Недвижимость

Хабаровские дорожники готовятся к ямочному ремонту

К нему должны приступить через месяц, когда на улице станет тепло
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Хабаровские дорожники готовятся к ямочному ремонтуХабаровские дорожники готовятся к ямочному ремонтуФото: Евгения ГУСЕВА
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Как только среднесуточная температура достигнет устойчивых плюс пяти градусов, дорожные службы выдвинутся на хабаровские улицы, чтобы подлатать местами рассыпавшийся за зиму асфальт. А пока в запасе месяц, специалисты составляют список дорог, нуждающихся в ямочном ремонте. Сейчас в этом «счастливом» списке числится уже больше сотни дорожных участков, и он продолжает пополняться.

- В первую очередь зайдем с ремонтом на проспект 60-летия Октября, на улицу 65-летия Победы и автомобильные развязки: по ним мы получили от горожан больше всего нареканий - с них и начнем. Для этого у нас уже практически все готово, - рассказал Станислав Кочемазов, заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Как отметили в пресс-службе администрации Хабаровска, вскоре состоится аукцион: он определит подрядчика, который займется ямочным ремонтом в краевом центре - зальет трещины битумом, подлатает выбоины и ямы свежим асфальтобетоном. В текущем году на эти работы из городской казны выделено 22 миллиона рублей, и это только на первоочередные задачи. В дальнейшем сумма может быть увеличена в соответствии с потребностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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