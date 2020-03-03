2020-03-03T08:56:26+03:00
Общество

Облаву на таксистов-нелегалов провели в Хабаровском крае

Во время рейдов обнаружили 60 «бомбил», теперь каждый из них заплатит штраф
Ксения СИНЮГИНА
Поделиться:
Облаву на таксистов-нелегалов провели в Хабаровском краеОблаву на таксистов-нелегалов провели в Хабаровском краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Почти 60 легковых такси с незаконной символикой выявили специалисты главного управления регионального государственного контроля и лицензирования совместно с ГИБДД в Хабаровском крае.

- Материалы по делу уже отправили в мировые суды для объявления решения. Каждому нарушителю придется заплатить штраф - пять тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края

Отметим , что каждый гражданин может сам повлиять на ситуацию – просто нужно отдавать предпочтение таксистам, работающим по закону. Например, при заказе такси через приложение в пожеланиях к заказу можно оставить комментарий «такси с разрешением», то же самое можно сделать, если заказ осуществляется через оператора.

Если подумать, то легальные такси - это прежде всего безопасность самого пассажира. Легальный перевозчик проходит тех- и медосмотр, где проверяются такие важные аспекты при вождении как зрение, наличие болезней, совместимость их с ездой и исправность автомобиля. Отношения между клиентом и легальным такси регулируются законом о защите прав потребителя. Привлечь «бомбилу» за некачественную услугу будет весьма сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске временно отключат телевидение
Пенсионеров в селах Хабаровского края бесплатно возят в поликлиники
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в ЕАО получат спецвыплаты
Депутаты Хабаровского края просят быстрее решить проблему обеспечения препаратом «Спинраза»
Хабаровский боксер победил на первенстве России
Облаву на таксистов-нелегалов провели в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре устроят ярмарку вакансий
Хабаровские дорожники готовятся к ямочному ремонту
В Хабаровском крае родителям возместят до 90% от стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь
Четвертый Всероссийский семейный ИТ-марафон стартует в Хабаровском крае под эгидой «Ростелеком»
Порог ОРВИ в Хабаровске остается стабильно высоким
«Становиться жертвой науки совсем не хотелось»: в Хабаровском крае люди потревожили покой тигра
Знания государственных символов России, Хабаровского края и Хабаровска проверят у молодежи
Без парашютов десантировались пожарные в Хабаровске
Портмоне и 250 тысяч рублей исчезли с прилавка в магазине Хабаровска