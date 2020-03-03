Облаву на таксистов-нелегалов провели в Хабаровском крае
Почти 60 легковых такси с незаконной символикой выявили специалисты главного управления регионального государственного контроля и лицензирования совместно с ГИБДД в Хабаровском крае.
- Материалы по делу уже отправили в мировые суды для объявления решения. Каждому нарушителю придется заплатить штраф - пять тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края
Отметим , что каждый гражданин может сам повлиять на ситуацию – просто нужно отдавать предпочтение таксистам, работающим по закону. Например, при заказе такси через приложение в пожеланиях к заказу можно оставить комментарий «такси с разрешением», то же самое можно сделать, если заказ осуществляется через оператора.
Если подумать, то легальные такси - это прежде всего безопасность самого пассажира. Легальный перевозчик проходит тех- и медосмотр, где проверяются такие важные аспекты при вождении как зрение, наличие болезней, совместимость их с ездой и исправность автомобиля. Отношения между клиентом и легальным такси регулируются законом о защите прав потребителя. Привлечь «бомбилу» за некачественную услугу будет весьма сложно.
ИСТОЧНИК KP.RU