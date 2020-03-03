В Комсомольске-на-Амуре устроят ярмарку вакансий

3 Март 2020 2020-03-03T08:40:29+03:00

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В драмтеатре Города юности 14 марта с 10:00 до 12:00 для местных жителей устраивают ярмарку вакансий. Непосредственными участниками станут образовательные учреждения, районные и городские промышленные предприятия и многие другие организации, желающие обзавестись работниками.

- Несколько десятков работодателей предложат посетителям ярмарки различные вакансии: квалифицированный или неквалифицированный труд, работа вахтовым методом, временная занятость, квотируемые места для граждан с инвалидностью, - рассказали в Центре занятости населения Комсомольске-на-Амуре. - Ярмарка вакансий - это эффективный способ для работодателей провести собеседование сразу с большим количеством кандидатов, а для соискателей - рассмотреть несколько вариантов трудоустройства на различные предприятия.

Помимо предложений по работе гостям ярмарки также предстоит пройти специальный профориентационный тест, которые определит профессиональный потенциал испытуемого. Посетители также смогут ознакомиться с услугами Центра занятости, такими, как профобучение, финансовая помощь при открытии собственного дела, консультация с юристом по вопросам занятости. Те же, кого больше всего интересуют программы профобучения граждан старшего поколения и женщин в декрете или с детьми дошкольного возраста, смогут пройти полную консультацию прямо на ярмарке.

ИСТОЧНИК KP.RU