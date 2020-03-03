2020-03-03T09:33:22+03:00
Спорт

Хабаровский боксер победил на первенстве России

Никита Косман уверенно выиграл все пять боев турнира
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский боксер победил на первенстве РоссииХабаровский боксер победил на первенстве РоссииФото: Правительство Хабаровского края
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Боксер из Хабаровска стал победителем первенства России. Соревнования прошли в Краснодаре, среди участников были юниоры в возрасте 17-18 лет. За победу боролись в общей сложности больше 270 спортсменов из 60 регионов страны. Они разыграли награды в 10 весовых категориях.

На российских соревнованиях выступали два спортсмена из Хабаровского края. И оба они получили медали. Победителем первенства России по боксу в весовой категории до 52 килограммов стал Никита Косман. Он выиграл все пять боев на турнире, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Бронза» досталось Дмитрию Карманову. Он выступал в весовой категории до 69 килограммов. Спортсмен провел на первенстве страны четыре поединка, проиграв в полуфинале. Тренировали этих двух спортсменов Александр Малюгин и Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что копилку спортивных достижений края пополнила Кристина Жолудева. Она стала одной из лучших по пулевой стрельбе на первенстве Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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