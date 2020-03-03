2020-03-03T09:52:53+03:00
Здоровье

Депутаты Хабаровского края просят быстрее решить проблему обеспечения препаратом «Спинраза»

Лекарство жизненно необходим больным спинально-мышечной атрофией, но стоимость лечения, 47 миллионов рублей в год, не «потянет» ни один региональный бюджет
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поддержали инициативу коллег из Амурской областиДепутаты Законодательной думы Хабаровского края поддержали инициативу коллег из Амурской областиФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Депутаты Законодательного собрания Амурской области обратились к коллегам в Хабаровском крае с просьбой поддержать важную социальную инициативу. В обращении речь шла о проблемах обеспечения лекарствами больных спинальной мышечной атрофией.

Это крайне тяжелое генетическое заболевание. Пациентам, чтобы жить, нужно постоянно принимать дорогое лекарство «Спинраза». В год на поддержание одного пациента нужно 47 миллионов рублей. Сейчас эти средства должен выделять бюджет того региона, где живет больной. Однако далеко не каждый край, область или республика могут найти в своей казне такие средства. Без помощи федерального бюджета не обойтись.

- Лекарственный препарат вводится только в условиях стационара, поэтому рассматривается вопрос либо возмещения средств из федерального бюджета, либо введения препарата в рамках проведения высокотехнологичной помощи, - объяснила Ольга Ушакова, председатель комитета по вопросам социальной политики Законодательной думы Хабаровского края, обсуждая с депутатами обращение Заксобрания Амурской области. - Для Хабаровского края проблема также актуальна. У нас есть такие пациенты, и есть по этому поводу обращение к губернатору. Без введения указанного препарата дети просто погибнут.

Краевые депутаты поддержали обращение коллег из Амурской области. Кроме того, Ольга Ушакова напомнила, что есть не менее острая проблема незарегистрированных в РФ лекарств для онкобольных и пациентов с генетическими заболевания. Комитет думы изучает вопрос и позже вынесет его на обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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