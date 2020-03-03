Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в ЕАО получат спецвыплаты

3 Март 2020 2020-03-03T10:29:49+03:00

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В ЕАО ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты. Деньги будут распределять в преддверии празднования 75-летия Победы в апреле – мае 2020 года. Их доставят вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения единовременной выплаты не надо, средства будут предоставлены в беззаявительном порядке. В области единовременные такие выплаты могут получить 334 человека.

- Суммы выплат составят 75 и 50 тысяч рублей. Первую выплату получат инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанные в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», - рассказали в пресс-службе администрации Биробиджана. - Также деньги полагаются бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны. Распространяется выплата на вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией, а также на вдов и вдовцов умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны

По 50 тысяч рублей получат труженики тыла, в том числе ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Также деньги полагаются бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

ИСТОЧНИК KP.RU