2020-03-03T10:58:57+03:00
Общество

Пенсионеров в селах Хабаровского края бесплатно возят в поликлиники

Мобильные бригады начали работать в 12 районах
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Пенсионеров в селах Хабаровского края бесплатно возят в поликлиникиПенсионеров в селах Хабаровского края бесплатно возят в поликлиники
Изменить размер текста:

В 12 районах Хабаровского края начали работать мобильные бригады. Их задача привезти на плановую диспансеризацию в районные поликлиники жителей сел старше 65 лет. Для этого в регионе закупили специальные автомобили в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

- С начала года услугу уже предоставили около 600 жителям сел. Всего до конца года планируют охватить не менее 14 тысяч человек. Услуга предоставляется бесплатно и действует в Амурском, Бикинском, Вяземском, Солнечном, Ульчском, Хабаровском, Верхнебуреинском, Нанайском, Николаевском, Комсомольском, Советско-Гаванском и имени Лазо районах, - прокомментировали в министерстве социальной защиты населения края.

Услуга направлена на то, чтобы сельские пенсионеры могли вовремя пройти обследование и получить лечение, если врачи обнаружат заболевание. Это делают в целях улучшения качества жизни и продления периода активного здорового долголетия. О дате и времени выезда людей предупреждают заранее, согласно спискам министерства здравоохранения края. Если есть необходимость, в силу особенностей здоровья пожилых граждан, за группой закрепляют социального работника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске временно отключат телевидение
Пенсионеров в селах Хабаровского края бесплатно возят в поликлиники
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в ЕАО получат спецвыплаты
Депутаты Хабаровского края просят быстрее решить проблему обеспечения препаратом «Спинраза»
Хабаровский боксер победил на первенстве России
Облаву на таксистов-нелегалов провели в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре устроят ярмарку вакансий
Хабаровские дорожники готовятся к ямочному ремонту
В Хабаровском крае родителям возместят до 90% от стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь
Четвертый Всероссийский семейный ИТ-марафон стартует в Хабаровском крае под эгидой «Ростелеком»
Порог ОРВИ в Хабаровске остается стабильно высоким
«Становиться жертвой науки совсем не хотелось»: в Хабаровском крае люди потревожили покой тигра
Знания государственных символов России, Хабаровского края и Хабаровска проверят у молодежи
Без парашютов десантировались пожарные в Хабаровске
Портмоне и 250 тысяч рублей исчезли с прилавка в магазине Хабаровска