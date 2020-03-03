Пенсионеров в селах Хабаровского края бесплатно возят в поликлиники

3 Март 2020 2020-03-03T10:58:57+03:00

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В 12 районах Хабаровского края начали работать мобильные бригады. Их задача привезти на плановую диспансеризацию в районные поликлиники жителей сел старше 65 лет. Для этого в регионе закупили специальные автомобили в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

- С начала года услугу уже предоставили около 600 жителям сел. Всего до конца года планируют охватить не менее 14 тысяч человек. Услуга предоставляется бесплатно и действует в Амурском, Бикинском, Вяземском, Солнечном, Ульчском, Хабаровском, Верхнебуреинском, Нанайском, Николаевском, Комсомольском, Советско-Гаванском и имени Лазо районах, - прокомментировали в министерстве социальной защиты населения края.

Услуга направлена на то, чтобы сельские пенсионеры могли вовремя пройти обследование и получить лечение, если врачи обнаружат заболевание. Это делают в целях улучшения качества жизни и продления периода активного здорового долголетия. О дате и времени выезда людей предупреждают заранее, согласно спискам министерства здравоохранения края. Если есть необходимость, в силу особенностей здоровья пожилых граждан, за группой закрепляют социального работника.

ИСТОЧНИК KP.RU