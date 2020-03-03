2020-03-03T11:33:13+03:00
Общество

В Комсомольске временно отключат телевидение

Телеэкраны погаснут 5 марта
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске временно отключат телевидениеВ Комсомольске временно отключат телевидениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Комсомольске-на-Амуре планируют провести ремонтные работы на АФУ РТПС, расположенной по Северному шоссе, 171. Это необходимая мера, из-за которой у горожан временно отключат телевидение. Ожидается, что телеэкраны потухнут 5 марта с 9:00 до 17:00.

Как сообщили в пресс -службе городской администрации, отключать будут передающие технические средства с перерывом вещания на программах «РТРС-1», 26 твк. и «РТРС-2», 33 твк. Продолжительность отключений составит не более четырех часов.

Ранее сообщалось, что с 20 февраля по 20 марта 2020 года телевизионная башня РТРС в Хабаровске встает на капитальный ремонт. Поэтому будет прерываться эфирная трансляция следующих программ: «РТРС-1», 30твк и «РТРС-1», 38твк. В филиале заверили, что общая продолжительность отключений на этих каналах не превысит сорока часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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